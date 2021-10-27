"أكوا باور" : الإغلاق المالي لتسهيلات الديون البالغة 7.2 مليار دولار لمشروع جازان

أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" عن الإغلاق المالي لتسهيلات الديون الرئيسية البالغة قيمتها 7.2 مليار دولار لمشروع التغويز والدورة المركبة المتكاملة في جازان. يجمع هذا المشروع المشترك كلا من أرامكو وأكوا باور وإير برودكتس وإير برودكتس قدره حيث تمتلك أكوا باور حصة قدرها 25% من إجمالي أسهمه وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع اتفاقيات الاستحواذ على الأصول وتمويل المشروع التي تم الإعلان عنها يوم 27 سبتمبر.

ويتضمن المشروع استحواذا على مجموعة أولى من الأصول بقيمة 12 مليار دولار من قبل أرامكو على وحدة التغويز والدورة المركبة المتكاملة الذي تم استكماله هذا اليوم وسيستكمل المشروع المشترك الاختبارات ويبدأ تشغيل وصيانة المحطة لإمداد الطاقة والبخار والهيدروجين والمرافق الأخرى لمصفاة أرامكو في جازان بموجب عقد مدته 25 عاما مع أرامكو.

وأستكملت عملية الإغلاق المالي لتسهيلات الديون الرئيسية في 18 أكتوبر بقيمة 7.2 مليار دولار التي جرى ترتيبها على أساس قرض تمويلي للمشاريع بدون حق الرجوع وشارك بها مجموعة من الممولين تضم كلا من : بنك أبوظبي التجاري ومصرف الإنماء ومصرف الراجحي وأبيكورب وبنك الجزيرة وبنك البلاد، بنك الصين والبنك السعودي الفرنسي وبنك دي زد وبنك أبوظبي الأول وإنتيسا وجيه بيه مورغان وبنك كوريا للتنمية وميزوهو بنك ومجموعة ميتسوبشي يو إف جي المالية وناتيكسيس وبنك الرياض وبنك ساب وسامسونج لايف وسامسونج سيكيوريتيز والبنك الأهلي السعودي وصندوق التنمية الصناعية السعودي ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك ستاندرد تشارترد.