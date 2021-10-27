"السعودي الفرنسي" يربح 907 مليون ريال في الربع الثالث .. بارتفاع 172 %

أعلن البنك السعودي الفرنسي تحقيق صافي 907 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021 بارتفاع بنحو 172 % عن الربع المماثل من 2020.

ويعود سبب تحقيق صافي الربح إلى ارتفاع صافي الدخل و السبب الرئيسي هو انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 32.4% وأيضا نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9.3%.

كما أن انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية ساهم بشكل رئيسي بانخفاض مخصص خسائر الائتمان، والذي قابله انخفاضاً جزئيًا في مخصص عكس الموجودات المالية الأخرى و ارتفاع في المصاريف التشغيلية والعمومية و الإدارية الأخرى.

كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات.