"الشرقية للتنمية" تخسر 758 ألف بالربع الثالث

أعلنت شركة الشرقية للتنمية عن النتائج المالية الاولية للفترة المالية المنتهية في 30/09/2021 ( تسعة اشهر ) بصافي خسارة بعد الزكاة والضريبة 758,601 ألف مقارنة بربع المماثل للعام السابق 421,525 بنحو 80% .

تعود اسباب ارتفاع صافي خسائر هذا الربع مقارنة مع صافي خسائر الربع المماثل من العام الماضي الى مجموعة عوامل أهمها تسجيل مبلغ مصروفات تمويلية تحملتها الشركة خلال هذا الربع لم تكن موجودة خلال الربع المماثل من العام السابق هذا بالإضافة الى ان الشركة حققت أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق ناتجة عن بيع آلات ومعدات خفضت من حجم الخسائر في حين ان الشركة خلال هذا الربع من العام الحالي لم تحقق اية أرباح ناتجة عن بيع أصول.