ارتفاع أرباح "هيونداي" 36.3% خلال الربع الثالث لعام 2021

أعلنت شركة الصناعات الهتدسية الكورية الجنوبية هيونداي روتيم اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 36.3% سنويا إلى 6.2 مليار وون (5.3 مليون دولار).

وقالت الشركة ، التي تنتج عربات القطارات والمعدات الزراعية والمعدات العسكرية في إفصاح رسمي ، إن أرباح التشغيل خلال الربع الثالث تراجعت بنسبة 74.6% سنويا إلى 7.9 مليار وون، في حين زادت الإيرادات بنسبة 2.5% إلى 710.4 مليار وون.

وبحسب المسح الذي أجرته وكالة يونهاب إنفوماكس للأنباء الاقتصادية والتابعة لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، جاءت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي أقل بنسبة 70.1% عن التوقعات.