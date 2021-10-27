«نمو» تصعد للجلسة الثانية بقيمة تداولات عند 22 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية لتغلق عند 23951 نقطة رابحة 86 نقطة بنحو 0.36 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 9 في المائة بنحو 2.2 مليون ريال لتصل إلى 22 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 49 ألف سهم لتصل إلى 259 ألف سهم، أما الصفقات ارتفعت 1 في المائة بنحو 16 صفقة لتصل إلى 1309 صفقات. وتصدر الأسهم المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 185 ريالا، يليه سهم "غاز" بنحو 1.2 في المائة ليغلق عند 114.60 ريال، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 0.8 في المائة ليغلق عند 63 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركز الكندي الطبي" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 76.60 ريال، يليه سهم "برغرايزر" بنحو 0.8 في المائة ليغلق عند 229 ريالا، وحل ثالثا سهم "موبي" بنحو 0.5 في المائة ليغلق عند 119.40 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 8.5 مليون ريال، يليه سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 3.5 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت الرياض" بقيمة 3.4 مليون ريال.