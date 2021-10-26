أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم تتوقع وصول برميل النفط 100 دولار

قال لاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أمس إن احتمالات وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل مرتفعة.

كما دعا فينك، الذي كان يتحدث في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات عالمية مثل تغير المناخ.

ونزل خام برنت 28 سنتا إلى 85.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:57 بتوقيت جرينتش، ماحيا مكاسب حققها في وقت سابق أمس، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوياته في أعوام.

إلى ذلك، قالت شركة بتروفاك لخدمات حقول النفط أمس، إنها تعتزم جمع 275 مليون دولار عن طريق بيع أسهم وستستخدم المال في دفع غرامات تتعلق باتهامات بدفع رشا وخفض ديونها، ما دفع سعر السهم للهبوط 23 في المائة.

وتتوقع الشركة أن تأتي الأرباح الصافية لقطاع الهندسة والإنشاءات متماشية مع مستوياتها في 2020، وقالت إنها في سبيلها لخفض التكاليف 250 مليون دولار هذا العام مع خطط لإعادة تشغيل قطاعات في الوقت المناسب.