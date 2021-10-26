بايدن: الولايات المتحدة تخلفت عن ركب الدول الكبرى في البنى التحتية والتعليم

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن يتوصل الديموقراطيون إلى اتفاق بشأن حزمتين كبيرتين للإنفاق الأسبوع الجاري بهدف جعل الولايات المتحدة مجددا "البلد الأكثر تقدما في العالم".ووفقا لـ"الفرنسية"، دعا البارحة الأولى، بايدن، للتوصل إلى اتفاق على مشروع قانون للإنفاق الاجتماعي يتوقع بأن تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار، ومشروع قانون آخر للبنى التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار.وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق بحلول نهاية الأسبوع الجاري، عندما يتوجه لحضور قمتين في أوروبا.وقال للصحافيين "هذا ما آمله، المحادثات التي جرت الأحد مع السناتور الديموقراطي جو مانتشين، الذي يعد بين أبرز العراقيل في وجه الاتفاق، كانت جيدة".وفي خطاب ألقاه لاحقا في مستودع لصيانة القطارات في نيوجيرسي، قال بايدن إن الولايات المتحدة تخلفت عن ركب باقي الدول الكبرى فيما يتعلق بالبنى التحتية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.وقال "ما الذي نفعله؟ فلنبدأ بالعمل ولندفع الناس للعمل، دعونا نعيد تأسيس أمريكا لتكون البلد الأكثر تقدما في العالم".ويهيمن الديموقراطيون بفارق ضئيل على الكونجرس، لكنهم ينخرطون في خلافات منذ أسابيع بشأن محتوى وحجم مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي، إذ يصر المعتدلون على خفض التكلفة الأصلية البالغة 3.5 تريليون دولار، فيما يرد اليساريون بالتهديد بمنع تمرير حزمة البنى التحتية التي تحظى بشعبية.وترك ذلك بايدن يكافح لإنقاذ حلمه بتقليد أهم الرؤساء مثل فرانكلين روزفلت، فيما بات الديموقراطيون يواجهون خطر خسارة الكونجرس في انتخابات منتصف الولاية المرتقبة العام المقبل.ويأمل الرئيس (78 عاما) بأن يشكل انتصاره على هذه الجبهة دفعة لمصداقيته فيما يتوجه للمشاركة في قمة لمجموعة العشرين في روما نهاية الأسبوع، وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو الأسبوع المقبل.وأما في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، فيواجه المرشحان الديموقراطيان لمنصبي حاكم نيوجيرسي وفيرجينيا انتخابات صعبة للفوز بولاية جديدة.وأقام الرئيس السابق باراك أوباما تجمعات انتخابية دعما لهما في الولايتين، فيما يتوقع أن يزور بايدن فيرجينيا بعد الزيارة التي أجراها إلى نيوجيرسي، الإثنين.لكن المحللين يشيرون إلى أنه في حال أخفق الديموقراطيون في إقرار مشروعي قانوني الإنفاق اللذين تأجلا طويلا بحلول ذلك الموعد، فقد يؤدي ذلك إلى فوز الجمهوريين.ففي نيوجيرسي، تراجع التقدم الذي كان يحققه الحاكم فيل مورفي، البالغ 26 نقطة، على منافسه الجمهوري بست نقاط.ويبدو الوضع أخطر في فيرجينيا، التي حقق فيها بايدن فوزا سهلا على منافسه الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية قبل عام. وتبدو حاليا المنافسة على أشدها بين المرشح الديموقراطي لمنصب حاكم فيرجينا تيري ماكأوليف ومنافسه الجمهوري جلين يانجكين، فيما تتراجع نسب التأييد لبايدن.وعلى مدى أسبوع، توالت توقعات قادة الحزب الديموقراطي بالنجاح في التوصل إلى اتفاق.وقال مانتشين للصحافيين في واشنطن، الإثنين، إنه "من المفترض" أن يتم التوصل إلى اتفاق إطار عمل على الإنفاق الاجتماعي بحلول نهاية الأسبوع، وإن كان من دون تصويت فعلي.والأحد، صرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "نقترب من الاتفاق".وتركزت المفاوضات الأكثر تعقيدا على كيفية تغطية تكلفة الإنفاق، فيما وافق بايدن بعد تردد على أنه سيضطر إلى التخلي عن مساعيه لزيادة الضرائب على الشركات. وتجري مناقشة ضريبة جديدة على الأفراد الأكثر ثراء.وفي الأثناء، أثارت فكرة خفض قيمة الحزمة إلى نصف الرقم الأصلي البالغ 3.5 تريليون دولار، سجالات بشأن البرامج ومسألة حذف مواد بالكامل أو الاكتفاء بخفض تمويلها.ومن بين المواد الأبرز التي وافق بايدن على حذفها هي مساعيه لكليات مجتمعية مجانية، وهي فكرة تدعمها زوجته جيل التي تدرس اللغة الانجليزية في كلية مجتمعية في فيرجينيا.لكن يتوقع الإبقاء على الدعم للرعاية الشاملة للأطفال وزيادة تمويل الرعاية الصحية المدعومة من الدولة. وما يزال مصير مقترحات للإنفاق على تخفيف تداعيات تغير المناخ مجهولا.إلى ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمرا يفرض ضرورة الحصول على تطعيم ضد كوفيد - 19 لمعظم الأجانب القادمين للبلاد جوا، ورفع قيود سفر مشددة كانت مفروضة على الصين والهند وكثير من البلدان الأوروبية، على أن يسري ذلك بدءا من الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر).وكانت القيود الأمريكية قد فرضت في مطلع 2020 لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، ومنعت دخول معظم الأشخاص من غير المواطنين الأمريكيين الذين كانوا خلال 14 يوما قبل وصولهم إلى البلاد في بريطانيا ودول منطقة شنجن، البالغ عددها 26 دولة أوروبية وأيرلندا والصين والهند وجنوب إفريقيا وإيران والبرازيل.وجاء في الأمر، "من مصلحة الولايات المتحدة إلغاء القيود التي كانت تفرض على بلدان معينة بسبب جائحة كوفيد - 19 والعمل بنظام جديد يعتمد اعتمادا أساسيا على التطعيم من أجل استئناف آمن للرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة".وأكد البيت الأبيض استثناء الاطفال أقل من 18 عاما وكبار السن الذي يعانون مشكلات صحية من القواعد الجديدة. وسيحصل المسافرون لغير غرض السياحة من نحو 50 دولة تبلغ معدلات التطعيم فيها 10 في المائة، أو أقل، على استثناء من القواعد وسيتعين عليهم الحصول على تطعيم خلال 60 يوما من الوصول إلى الولايات المتحدة.