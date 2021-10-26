خلال 25 يوما .. 2.3 مليون يومية حكام وVAR كأس العرب

ينتظر أن يدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 615200 دولار "2.3 مليون ريال" يومية لـ52 حكما، تم اختيارهم لمشاركتهم في إدارة 32 مباراة في بطولة كأس العرب 2021 في قطر، التي تنطلق في الـ30 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتكاليف تطبيق تقنية الفيديو الـVAR من دون احتساب يوميات مراقبي المباريات ومقيمي الحكام.

واختارت لجنة الحكام في الـ"فيفا" 12 حكم ساحة، 24 حكما مساعدا، و16 حكما لتقنية الفيديو الـVAR من 27 دولة من جميع الاتحادات القارية، من بينهم حكمان عربيان (قطري ومصري)، حيث سيتم احتساب 25 يوما لكل حكم أربعة أيام قبل البطولة ويوم بعد البطولة.

ويحصل حكم الساحة والحكم الرابع على 500 دولار "1875 ريالا" يوميا، 12500 دولار "46875 ريالا" فترة البطولة، فيما سيحصل الحكام الـ12 على مبلغ 150 ألف دولار "562500 ريال".

في المقابل، سيحصل الحكم المساعد وحكم تقنية الفيديو يوميا على 350 دولارا "1312 ريالا"، 8750 دولارا "32820 ريالا"، والحكام الـ40 على مبلغ 350 ألف دولار "1312500 ريال".

ولن تشمل مصاريف السفر والإقامة والإعاشة مكافآت الحكام، حيث سيمنح الحكم تذكرة سفر "عادية" للرحلة الأقل من أربع ساعات، وتذكرة سفر درجة "رجال الأعمال" للرحلة التي تستغرق أكثر من أربع ساعات.

كما ستزيد مكافأة الحكم الذي تزيد أيام وجوده في قطر خلال رحلة سفره، خاصة أن بعض الحكام يحتاج لأكثر من 24 ساعة ليصل بلده بسبب التوقفات بين الرحلات.

من جهته، ستكون تكلفة تقنية الفيديو الـVAR للمباراة الواحدة في البطولة 3600 دولار "13503 ريالات"، ما يعني أن تكلفة استخدامها في كل مباريات البطولة بـ115200 دولار "432096 ريالا".