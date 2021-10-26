"تاسي" يغلق منخفضا بضغط تداولات "المزاد" وسط سيولة لم تتجاوز 6 مليارات ريال

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء رغم تسجيلها مكاسب نقطية خلال مطلع التعاملات تجاوزت 0.3 في المائة، فيما عززت السوق من خسائرها خلال فترة المزاد وسط تراجع أسهم البنوك و المواد الأساسية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11847 نقطة متراجعا 43 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 5.9 مليار ريال كأدنى سيولة في نحو شهرين.

وتركزت على أسهم مصرف الراجحي وأرامكو السعودية وكذلك كيان، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 156.8 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 265.6 ألف صفقة.

ويأتي تراجع السوق بضغط من انخفاض أسهم البنوك بقيادة سهم مصرف الراجحي المتراجع 0.6 في المائة، ثم البنك السعودي الفرنسي المنخفض 3.2 في المائة.

وتراجع سهم "اس تي سي" 1.7 في المائة، ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ مارس الماضي عند 117.2 ريالا للسهم.

إلى ذلك، صعدت أسهم 86 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم هرفي للأغذية والذي تفاعل مع نتائج الربع الثالث ليرتفع 6.6 في المائة، حيث حققت الشركة أعلى أرباح ربعية في تاريخها عند 60 مليون ريال وسط نمو الإيرادات 13 في المائة

في المقابل، تراجعت 101 شركة، تصدرها سهم السعودي الفرنسي ثم سليمان الحبيب المتراجع 2.8 في المائة وكذلك "ام آي اس" التي هبطت 2.3 في المائة، حيث اعلنت الاخيرة عن تراجع أرباحها على أساس سنوي 15 في المائة لتبلغ 19 مليون ريال في الربع الثالث.