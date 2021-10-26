اعتقال 150 شخصا في عملية ضد شبكة "دارك نت"

أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم أن محققين دوليين ألقوا القبض على 150 شخصا في عملية ضد الجريمة استهدفت أسواق السلع غير المشروعة عبر الانترنت، والتي تعرف باسم "دارك نت" (الشبكة المظلمة).

وأعلنت الشرطة الأوروبية في لاهاي أنه تمت مصادرة أكثر من 26 مليون يورو (30.2 مليون دولار).

كما تم ضبط إجمالي 234 كيلوجراما من المخدرات و45 سلاحا ناريا. وصنفت يوروبول بعض المشتبه بهم على أنهم أهداف ذات قيمة عالية.

وتم تنفيذ عملية "دارك هان تور"، بتنسيق من اليوروبول، في تسع دول بأوروبا، وفي الولايات المتحدة.

واستهدفت العملية بائعين ومشترين على منصات الشبكة المظلمة، وهي سوق عبر الإنترنت للسلع غير المشروعة.

وتم القبض على 65 من المشتبه بهم في الولايات المتحدة، و 47 في ألمانيا و24 شخصا في بريطانيا.

ووفقا للألمانية شملت المخدرات المضبوطة 152 كيلوجراما من الأمفيتامينات و27 كيلوجراما من المواد الأفيونية وأكثر من 25 ألف من أقراص إكستاسي.

