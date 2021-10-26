مجلس الوزراء : إقرار نظام المدفوعات وخدماتها .. والترخيص لبنك صحار

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جلسته التي عقدها عن بعد على نظام المدفوعات وخدماتها وتنظيم مركز الملك عبدالله للتخطيط والسياسات اللغوية وانضمام "النقل" و "السياحة" و "الترفيه" إلى لجنة مكافحة التبغ والترخيص لبنك صحار الدولي بفتح فرع له في المملكة.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من حمد بن عيسى ملك البحرين والرسالة التي بعثها للفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان وكذا مضمون الاتصال الهاتفي مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وبارك إثر ذلك نجاح منتدى (مبادرة السعودية الخضراء) وقمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) اللتين استضافتهما المملكة هذا الأسبوع في تقديم حزمة من المبادرات النوعية لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي والحد من آثاره السلبية وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتخفيض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مستوى التنسيق الإقليمي في هذا المجال لإحداث فارق عالمي في حفظ الطبيعة والإنسان ورفع جودة الحياة وإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف في بيانه أن المجلس أعرب عن تقدير المملكة للجهود المبذولة من إيطاليا لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك والحرص على استمرارها لإنجاح قمة القادة المقرر عقدها بالعاصمة روما يومي 30 و 31 أكتوبر.

واستعرض جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية. معربا عن ترحيبه وتثمينه للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي المندد بهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية وعده دفعة مهمة للجهود المبذولة لإنجاح مساعي المملكة لإنهاء أزمة اليمن ودعم الوصول إلى حل سياسي شامل لها.

وجدد موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل ‏عادل لها يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتأكيد على ما عبرت عنه أمام اللجنة الاقتصادية والمالية في الأمم المتحدة من ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ‏بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية وإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة.

وتابع مستجدات الأحداث في السودان. مجددا الدعوة إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية والتأكيد على استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوداني ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار لبلاده.

وبين أن المجلس تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر (دعم استقرار ليبيا) الذي عقد بالعاصمة طرابلس من دعمها للجهود الدولية للحفاظ على وحدتها وأمن أراضيها والإشادة بالخطوات المتخذة من السلطة الليبية لتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق وآماله نحو بلوغ دولة موحدة ذات سيادة تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة وهيئة الخبراء في شأنها. كما اطلع على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان لصندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة العامة للترفيه وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

القرارات

1 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة والشباب بين السعودية وقطر.

2 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين السعودية واليونان.

3 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين السعودية وبريطانيا.

4 - التباحث في شأن مشروع اتفاقية للتعاون بين السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

5 - الموافقة على تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية.

6 - الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها.

7 - الترخيص لبنك صحار الدولي بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة والبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى له.

8 - انضمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة السياحة والهيئة العامة للترفيه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

9 - توقيع مذكرة تفاهم مع "كفالة" توضح آلية ضمان البرنامج لقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه.

التعيينات والترقيات

تعيين مسلم ابوثنين (أمير الفوج 11) بالمرتبة (15) في وزارة الحرس الوطني.

ترقية المهندس زكي العمران إلى (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (14) في أمانة المنطقة الشرقية.

ترقية المهندس خالد باجعفر إلى (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة (14) في أمانة جدة.