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أسواق الأسهم- العالمية

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الاقتصادية من الرياض

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 489.67 نقطة أو ما يعادل 1.71% ليصل إلى29090.06 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب "واس" .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 23.32 نقطة، أو1.17% ، ليصل إلى2018.74 نقطة.

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