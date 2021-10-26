"المصافي" تربح 828 ألف ريال خلال الربع الثالث.. ارتفعت 114%

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-09-30 (تسعة أشهر) حيث حققت الشركة صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة المصافي العربية السعودية إلى 828 ألف ريال خلال الربع الثالث، مقابل 386 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 114%.

ويعود سبب ارتفاع الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إستدراك مخصصات انتفى الغرض منها ( الضمان البنكي للشركة العربية للسلفونات ) بمبلغ 1,529,119 ريال

كما نبهت الشركة إلى ما ورد بالإيضاح رقم (19) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية بخصوص انعقاد الجمعية العامة العادية الخمسون لمساهمي الشركة بتاريخ 21 ابريل 2021 وقد اتخذت القرارات الأتية:

عدم الموافقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهى في 31 ديسمبر 2020 وتقرير مراجع الحسابات وأيضا عدم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2020.

كما ترى إدارة الشركة عدم وجود حاجة الى انعقاد جمعية عامة عادية جديدة للمساهمين لأن سبب عدم الموافقة ناتج عن أن نسبة التصويت بالجمعية كانت الأغلبية للممتنعين عن التصويت. ولم يتم تعديل رأينا بناءً على هذا الأمر.