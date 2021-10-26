إلزام "تهامة" بسداد 11.7 مليون ريال لصالح أمانة الرياض

أعلنت شركة "تهامة" للإعلان و العلاقات العامة والتسويق عن صدور حكم من محكمة الاستئناف الادارية بالرياض لصالح أمانة منطقة الرياض للمطالبة بسداد (11,769,914) ريال عن مطالبة تخص مستحقات تأجير واستغلال مواقع أعلانية بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة بأنه لن يكون هناك أثر على قائمة الأرباح أو الخسائر حيث أن الشركة قد سبق لها قيد مخصص بكامل قيمة المطالبة. وأكدت بأنة لا توجد تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية كأثر مباشر للحكم الصادر باستثناء التأثير على التدفقات النقدية للشركة نتيجة إلزامها بسداد مبلغ الدعوى.