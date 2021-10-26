نظام التشغيل "أندرويد 12" يمنح المستخدمين مزايا الأمان والخصوصية والأداء بتصميم جديد

منذ أشهر ينتظر المستخدمون الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد 12" الذي يمثل أكبر تحديث للنظام من فترة طويلة، خاصة في ظل انفتاح "أبل" جزئيا من حيث القيود المفروضة على الإصدار الـ15 من نظام تشغيلها iOS15 مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث يتوقع الجميع أن تقوم شركة جوجل بالكثير من التحسينات والمزايا الإضافية في النظام، ومع إطلاق النظام بشكل مبدئي خلال الأسبوع الماضي طورت شركة جوجل بشكل كبير التصميم المرئي الذي يغير طريقة استخدام الهاتف مع المزيد من المزايا والوظائف لتحسين تجربة الاستخدام.ويعد التغيير الأكثر بروزا والحافز الأكبر على القيام بتثبيت أندرويد 12، هو المظهر البصري الجديد الذي تم تصميمه بلغة تصميم جديدة تسمى Material You من جوجل، الذي يعد أكبر تغيير في التصميم في تاريخ نظام التشغيل أندرويد، حيث أصبحت تحسينات التصميم الأساسية في الإصدار الجديد من النظام أكثر سلاسة برسوم انسيابية عند تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله أو توصيل الشاحن، إضافة إلى جمالية النوافذ المنبثقة للإشعارات والعناصر الموجودة في قائمة الإعدادات السريعة المنسدلة وواجهة الصوت وغيرها.كما تأتي أبرز التحسينات الجديدة في أندرويد 12 عبر دعم الأدوات المصغرة، حيث يدعم النظام أداة مصغرة للساعة في الشاشة الرئيسة مع العديد مع الأدوات المصغرة الأخرى مثل أداة الذكريات التي تجلب الصور من حسابات المستخدم في خدمة صور جوجل، ومع ذلك لم تقم جوجل بحزم هذه الأدوات المصغرة في صفحات مخصصة مثل نظام التشغيل iOS، حيث تشغل الأدوات المصغرة الكثير من مساحة الشاشة الرئيسة.إلى جانب التصميم، قامت جوجل، إضافة العديد من الوظائف الرئيسة والتحسينات الخاصة بالأداء، بتغيير وظيفة زر الطاقة بدلا من إغلاق الجهاز وإعداد الطاقة فقط، سيتمكن المستخدمون من خلاله من الوصول بسهولة إلى محفظة جوجل باي وأدوات المنزل الذكية وإعدادات الطاقة من شاشة واحدة، ستكون وظيفة زر الطاقة الآن تشغيل مساعد جوجل الذكي حيث تم نقل أدوات تبديل الأجهزة المنزلية الذكية وخدمة جوجل باي إلى شاشة القفل.وقد يغير هذا طريقة تجاوب الهاتف للمستخدمين بشكل كبير وذلك بسبب تغيير كيفية وصولهم إلى هذه الوظائف المعتادة، إضافة إلى ذلك هناك العديد من التعديلات المحسنة مثل إضافة ميزة التقاط صور للشاشة تمتد إلى أسفل الشاشة.ويقدم الإصدار الجديد من النظام مؤشرات تظهر أعلى شاشة الهاتف عندما تكون الكاميرا أو الميكروفون قيد الاستخدام، وأزرار ضبط سريعة جديدة يمكن للمستخدم إضافتها لتتمكن من إيقاف تشغيل الكاميرا أو الميكروفون على مستوى النظام، إضافة إلى ذلك عندما يسأل أحد التطبيقات عن موقع المستخدم فإنه يمكنه تحديد ما إذا كان يريد إعطاء التطبيق معلومات تقريبية أو دقيقة عن الموقع، كما يوفر النظام أيضا وضعا بيد واحدة بمجرد تنشيطه في قائمة الإيماءات، وما على المستخدم فعله سوى تمرير إصبعه لأسفل على الحافة السفلية من الشاشة لسحبالأشياء.وحول الخصوصية، يأتي النظام بلوحة معلومات خصوصية جديدة تتيح للمستخدم الكثير من المعلومات، مثل عدد مرات وصول التطبيقات إلى موقعه أو سجلات المكالمات أو تشغيل الكاميرا والميكروفون، وغيرها، كما يظهر النظام مؤشرا أعلى الشاشة في شريط الحالة عند وصول أحد التطبيقات إلى الميكروفون أو الكاميرا لضمان عدم استخدام أحد التطبيقات لهما دون تصريح من المستخدم، مع إمكانية إزالة وصول التطبيقات إلى المايكروفون أو الكاميرا على مستوى النظام بأكمله. كما تتضمن مميزات النظام أيضا بميزة إمكانية استخدام هواتف أندرويد كمفتاح رقمي للسيارة، مع إمكانية مشاركة المفتاح رقميا مع أفراد العائلة، وهي الميزة التي ستعمل في البداية مع هواتف بكسل.يذكر أن مستخدمي هواتف بكسل من شركة جوجل بدأوا باستقبال التحديث الجديد لهواتفهم، إلا أن مالكي الأجهزة الأخرى العاملة بنظام أندرويد سيتمكنون من تحديث هواتفهم بنهاية العام الجاري.