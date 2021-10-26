تطبيق Rogervoice يساعد المستخدمين على تحويل المكالمات الهاتفية إلى نصوص

يحتاج المستخدمون في كثير من الأوقات إلى توثيق المكالمات الهاتفية وما يدور فيها، ليس عبر التسجيل الصوتي بل كتابة الملاحظات والنصوص التي ترد ضمن هذه المكالمات الهاتفية، وهنا يأتي دور تطبيق Rogervoice الذي يعد بمنزلة المساعدة من فئة التطبيقات المساعدة، والموجه خصيصا لمن يعانون ضعف السمع ومن يحتاجون إلى توثيق وكتابة الملاحظات أثناء إجراء المكالمات، حيث يتيح التطبيق تحويل المكالمات الهاتفية في الوقت الحقيقي وعندما يتحدث شخص إلى نص مكتوب.ويأتي التطبيق بفكرة شبيهة بتطبيق Live Transcribe لكن بشكل أوسع، حيث يتمتع التطبيق بواجهة أنيقة ودعم العمل على الهواتف المحمولة، وأنواع المكالمات كافة، حيث يدعم التطبيق ما يقارب 120 لغة مختلفة، كما يدعم تخصيص التجربة بشكل كامل، بما في ذلك حجم النص، وتنبيه الشخص في الطرف الآخر عند كتابة رد المستخدم، والقدرة على إنشاء ردود مسجلة مسبقا، إلى جانب عديد من الإعدادات المختلفة التي يمكن تخصيصها بحسب رغبة المستخدم.والتطبيق مفيد جدا بشكل رئيس لمن يعانون ضعفا في السمع، ويتيح للمستخدم نسخ المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي، وعندما يتحدث المتصل يتم نسخ كلماته على الفور.