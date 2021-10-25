هيئة الحكومة الرقمية تطلق الأدلة الاسترشادية لتعزيز جودة محتوى المواقع الإلكترونية الحكومية

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الدليل الاسترشادي لتحسين ظهور الجهات الحكومية على محركات البحث والدليل الاسترشادي للمحتوى الرقمي للمواقع الحكومية بهدف تعزيز جودة محتوى مواقعها الإلكترونية، وتحسين ظهورها في محركات البحث وفق معايير مهنية وتقنية، ما يسهم في رفع الوعي والمعرفة بخدمات تلك الجهات ومهامها وإنجازاتها، وإثراء تجربة المستفيدين من خدمات الحكومة الرقمية.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن الأدلة تأتي ضمن إستراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لتعزيز أداء وفعالية وجودة ما تقدمه الجهات الحكومية من خدمات إلكترونية تسهم في دعم القدرات الرقمية الوطنية، ونشر الثقافة والمعرفة بعمل كل جهة، وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت.

وأضاف المهندس الصويان أن المتخصصين في مجالات تقنية المعلومات وتطوير المواقع الإلكترونية ومحرري المحتوى الرقمي شركاء إستراتيجيون للهيئة ضمن رحلة طموحة للريادة في التحول الرقمي الحكومي، سعياً إلى تمكين القطاع الحكومي من تحقيق مستويات متقدمة من النضج الرقمي، للوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة.

ونوّه بدور وزارة الإعلام في التعاون مع الهيئة لإصدار الدليل الاسترشادي لأساسيات تحسين الظهور على محركات البحث للجهات الحكومية بما يسهم في نجاح البيئة الرقمية ورفع الوعي واكتساب المعرفة من قبل منسوبي القطاع الحكومي.

ويهدف الدليل إلى مساعدة مسؤولي المحتوى بالجهات الحكومية في إعداد محتوى ثري وقيّم للجمهور المستهدف يسهل الوصول إليه، ويناسب جميع الفئات العمرية، ويتطرق إلى مراحل إعداد المحتوى الرقمي للمواقع الحكومية،التي تشمل كيفية التخطيط للمحتوى، وخطة إنتاجه والتدقيق، وخطة النشر وقياس معايير كفاءة المحتوى، كما يقدّم نصائح لصناعة محتوى مستدام، وتحديد احتياجات الجمهور، واختيار نوع المحتوى سواء كان نصياً أم على شكل "فيديو" أو صورة مع وضع العناوين والمتن ووضع الروابط، ومواءمة المحتوى لمواقع التواصل الاجتماعي.

أما الدليل الاسترشادي لأساسيات تحسين الظهور على محركات البحث للجهات الحكومية، فيساعد في رفع الوعي بالجهة الحكومية عبر ثلاث مسارات تشمل المسار التقني ومسار المحتوى والمسار الخارجي.

ويتولى المسار التقني شرح العوامل التقنية التي تؤثر في الموقع الإلكتروني والمسائل التقنية وكيفية حلّها والأدوات المستخدمة في عملية التدقيق والمراقبة في هذا الجانب.

في حين يعالج مسار المحتوى والمسار الخارجي التحسين الداخلي على نطاق المحتوى والتحسين الخارجي المرتبط بالموقع الإلكتروني.

ويمكن الاطلاع على الدليل الاسترشادي للمحتوى الرقمي للمواقع الحكومية عبر الرابط https://eservices.dga.gov.sa/ar/pages/digitalcontent.aspx والدليل الاسترشادي لأساسيات تحسين الظهور على محركات البحث للجهات الحكومية عبر الرابط

https://eservices.dga.gov.sa/ar/pages/seoenhancement.aspx

وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، وتطوير البنية الرقمية للجهات الحكومية ورفع كفاءة المواقع والبوابات الإلكترونية، وتعزيز مجالات تطوير وتسويق المواقع الإلكترونية ومحرري المحتوى الرقمي، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية للوصول إلى مواقع حكومية تنافس للظهور في أعلى نتائج محركات البحث، وتصبح المصادر الرسمية للمعلومات والأخبار ضمن مساعي الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.