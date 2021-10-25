مصرف الإنماء يحقق 2,090 مليون ريال أرباح بنهاية الربع الثالث من 2021 بنمو 33%

أعلن مصرف الإنماء عن تحقيق صافي ربح بلغ 2,090.3 مليون ريال سعودي بعد الزكاة بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2021 مقارنة بصافي ربح بلغ 1,572 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة بلغت 33%.

وفي حديثه عن النتائج المالية لنهاية الربع الثالث من العام 2021م، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد الله بن علي الخليفة، أن الأداء يتوافق مع الأسس التشغيلية القوية لمصرف الإنماء والذي استمر المصرف في تعزيزها للاستفادة من فرص النمو المتزايدة خصوصاً تلك الفرص المتعلقة بالتحولات الإيجابية المتنامية في المملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومنها نمو محفظة التمويل العقاري وكذلك محفظة التمويل الشخصي. حيث يعد القطاع المصرفي السعودي محركاً رئيساً وشريكاً داعماً للرؤية المباركة لتنمية الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار الأمثل في المشاريع التنموية النوعية.

فيما يتعلق بالنتائج الإيجابية المحققة، أكد الخليفة بأنها ناتجة بشكل مباشر من الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي للتسعة أشهر من العام 2021 بنسبة 22.4%، الذي يرجع أساسا إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل رسوم الخدمات المصرفية، ودخل العمليات الأخرى.

وفي حديثه عن تفاصيل النتائج المالية، أوضح الخليفة بأن جميع الأنشطة المصرفية الرئيسية لمصرف الإنماء أظهرت نمواً إيجابيا خلال الفترات السابقة، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 166,808.3 مليون ريال سعودي مقابل 147,850 مليون ريال سعودي في العام الماضي، بزيادة قدرها 12.8% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 15.2% لتصل إلى 121,317.6 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بنحو 105,325.1 مليون ريال سعودي في العام السابق.

وعلى الرغم من الآثار المستمرة لانخفاض معدلات الأرباح على التمويلات خلال عام 2020، فقد ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 11.5% إلى 3,827.7 مليون ريال، مقابل 3,433.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. كما بلغت ودائع العملاء 116,651.9 مليون ريال مقابل 111,318 مليون ريال في العام السابق بزيادة قدرها 4.8%. كما أظهرت المؤشرات المالية تحسنا كبيراً خلال الفترة حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 156.8% مقارنة بنسبة 133.6% لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الخليفة: فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية، فقد أضاف مصرف الإنماء العديد من المنتجات والخدمات المصرفية المميزة واستثمر في تعزيز كفاءات موظفيه وكذلك توفير التدريب المناسب لهم عن بعد خلال فترة الجائحة في الأعوام 2020 و 2021.

بالإضافة إلى تعزيز الخدمات والمنتجات الرقمية، حيث يقدم مصرف الإنماء حاليًا خدماته بكفاءة عالية لجميع القطاعات، سواء لقطاع الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو القطاع العام، مما ساهم في النمو المستمر في قاعدة الشركاء وكذلك النمو في التمويل والاستثمارات والودائع والأصول المصرفية.

الجدير بالذكر أن مصرف الإنماء يمتلك شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بلغت 182 موقعاً مع توفير خدمات إلكترونية حديثة ومتعددة تتيح للشركاء الوصول إلى حساباتهم وتنفيذ العمليات المصرفية على مدار الساعة من خلال إنترنت الإنماء www.alinma.com، هاتف الإنماء 8001208000، وشبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي الحديثة تتجاوز 1,581 صرافاً آلياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة.