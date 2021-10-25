"إعمار" تعين رئيسا لمجلس الإدارة وتعيد تشكيل اللجان

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية اليوم تعيين رئيس مجلس الإدارة الجديد ونائب رئيس المجلس الجديد وإعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية.

بناء عليه فقد تم تعيين الأستاذ /عاصم السحيباني رئيساً جديدا لمجلس الإدارة وتعيين الأستاذ جمال بن ثنية نائباً جديدا لرئيس المجلس، وذلك اعتباراً من تاريخ 25 أكتوبر 2021م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي بتاريخ 25 سبتمبر 2023م.