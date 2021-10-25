الأسهم السعودية تغلق في المنطقة الخضراء وسط سيولة هي الأدنى في شهر

عاد سوق الأسهم السعودية للارتفاع اليوم الإثنين بمكاسب قادها قطاع البنوك وسط إعلان نتائج أعمالهم للربع الثالث، حيث أعلنت 5 بنوك عن أرباح فاقت 9.4 مليار ريال مقارنة بـ 7.5 مليار ريال للفترة المماثلة.



وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11890 نقطة مرتفعا 42 نقطة أو ما يعادل 0.35 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.2 مليار ريال وهي الأدنى في نحو شهر، فيما تركزت على أسهم كيان والتصنيع وكذلك مصرف الراجحي، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 178.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 270.9 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي المرتفع 1.6 في المائة، تلاه سهم السعودية للكهرباء بمكاسب 3.3 في المائة.

وأعلنت اليوم العديد من الشركات القيادية عن نتائج اعمالها في الربع الثالث حيث قفزت أرباح معادن 19548 في المائة وعلى أساس سنوي لتصل إلى 1.27 مليار ريال مستفيدة من ارتفاع متوسط أسعار كافة المنتجات ماعدا الذهب، فيما سجل سهم الشركة أسواء اداء في 3 أسابيع بعدما تراجع 3.8 في المائة.

ايضا ارتفعت أرباح مصرف الإنماء 17 في المائة عند 738.1 مليون ريال، فيما تراجعت أرباح البنك العربي بشكل طفيف في الربع الثالث إلى 665 مليون ريال.

وتراجع سهم كيان 0.8 في المائة، رغم إعلان الشركة عن تحقيقها صافي أرباح 667.4 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة في الفترة المماثلة من عام 2020 تجاوزت 28 مليون ريال

إلى ذلك، صعدت أسهم 103 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم اميانتيت بواقع 4.4 في المائة، تلاه السعودية للكهرباء، ثم سهم أنابيب السعودية المرتفع 3.1 في المائة.

في المقابل، تراجعت 83 شركة، تصدرها سهم معادن، ثم التصنيع بعد هبوطه 3.2 في المائة بعد ثلاث جلسات من المكاسب، كذلك تراجع سهم مكة 2.6 في المائة، فيما تراجعت أسهم سايكو وإكسترا واللجين بأكثر من 1.5 في المائة.