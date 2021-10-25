ارتفاع أرباح "الإنماء" إلى 738 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلن مصرف الإنماء تحقيق 738 مليون ريال صافي ربح في الربع الثالث من 2021 بارتفاع 17.3 في المائة عن نفس الربع من 2020.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 16.5% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تبادل العملات، والدخل من العمليات الأخرى، وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16.3% نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة ومصاريف رواتب الموظفين.