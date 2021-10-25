أرباح "معادن" تقفز إلى 1.27 مليار ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" تحقيق 1.27 مليار ريال صافي ربح في الربع الثالث من 2021 بارتفاع 19,548في المائة عن نفس الربع من 2020.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب، ارتفاع الحصة في صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض التكاليف (مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 3% والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6% ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 14% وتكلفة التمويل بنسبة 11%)، وقابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا ومبيعات ميريديان، وارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 11% وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 154%.