مجلس إدارة "الخريف" يوافق على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالشراكة مع "فيوليا"

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 24 /10 /2021م على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة بإسم شركة "إرواء المياه" مملوكة بنسبة 49% لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة وبنسبة 51% لشركة فيوليا الفرنسية برأس مال 500 ألف ريال، وسيكون مقرها في مدينة الرياض وتختص في إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في الرياض عبر رفع الكفاءة التشغلية والمعرفة الفنية وجودة وتوفر الخدمات ومتطلبات الصيانة في القطاع ، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة. ويأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية الشركة في التوسع وتنويع النشاط.