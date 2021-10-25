"المركزي الصيني" يضخ 31.3 مليار دولار إلى النظام المالي

ضخ بنك البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين 200 مليار يوان (31.3 مليار دولار) إلى النظام المالي من خلال آلية إعادة الشراء العكسي.

وبحسب بيان البنك المركزي بلغ سعر العائد على عقود الشراء العكسي البالغة مدتها سبعة أيام 2.2%.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف ضخ السيولة في النظام المالي لتغطية تأثيرات فترة سداد الضرائب وطرح السندات الحكومية والمحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المصرفي، بحسب ما نشرت "الألمانية".

يذكر أن إعادة الشراء العكسي هي عملية يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال عروض بيع تقدمها البنوك مع الاتفاق على إعادة بيع هذه الأوراق للبنوك البائعة في المستقبل.