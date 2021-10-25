الليرة التركية تلامس أدنى مستوياتها على الإطلاق.. عند 9.85 مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

وسجلت الليرة في أحدث تعاملات 9.7150، وكانت في نطاق بين 9.7225 و9.7600 فجر صباح اليوم. وعزا مصرفيون النزول في التعاملات المبكرة إلى تصريحات أردوغان يوم السبت.

وبحسب "رويترز" كانت الليرة، التي تراجعت 24 بالمئة منذ بداية العام، قد أنهت يوم الجمعة عند 9.5950.