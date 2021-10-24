وزير الموارد البشرية : خطط قصيرة بمجلس "شؤون الأسرة" لتحسين جودة الأسر السعودية وحمايتها

أعلن المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن وجود خطط بمجلس شؤون الأسرة قصيرة وطويلة المدى وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة الأسرة وحمايتها وإرشادها.

وأضاف خلال منتدى الأسرة السعودية، بعنوان "دور الأسرة في منظومة التنمية المستدامة ورؤية 2030" في الرياض اليوم : أن المملكة حققت الأول عربيا والثالث عالميا لمؤشر السعادة، بالإضافة لتحقيق المرتبة الأولى من دول العشرين بالأمن حيث إرتفاع مستوى الأمن يزيد من أمن الأسرة وفاهيتها مما يحقق استقرارها ونموها".

من جانبه قال الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، أن هناك قرارات أسهمت في استقرار الأسرة، من أبرزها ما تم تعديله في نظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الأحوال الشخصية أولا إلى مراكز الصلح، وقد ساعد ذلك بتخفيض المنازعات بنسبة 20 في المائة.

وزاد خلال مشاركته في أحدى جلسات المنتدى:" أن هناكعدة مشاريع تساعد على استقرار الأسرة، وهي وفق ما أعلن عنها ولي العهد مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يركز على الأسرة وتعزيز استقرارها وتقليل النواحي السلبية في المنازعات الاسرية".

من جانبه، أكد الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، أن الدراسات أشارت إلى أن التعليم عن بعد أدى لتوطيد علاقة الأسرة بالمدرسة ولعبت الأسرة دورا حيويا وفعال للمساعدة بتطوير التعلم عن بعد وحقق التعليم عن بعد نسبة كبيرة من الرضا لدى أولياء الأمور من الخدمة المقدمة بالمنصات الالكترونية.

وزاد " أن المملكة قدمت منصة الروضة الافتراضية بأسلوب مشوق وتعليم للدروس والمهارات وقد قدمت أيضا 23 قناة فضائية لمختلف المراحل وتؤرشف دروسها وتوضع بمنصة اليوتيوب وحجم استخدامها كبير حتى من خارج المملكة".

وفي السياق نفسه، قال الدكتور عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، رصدنا انخفاض كبير في بلاغات العنف وقضايا الطلاق والحضانة والنفقة حيث ساعدت جهود الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بتقليل البلاغات بهذا الخصوص.

إلى ذلك أكدت الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، أن منتدى الأسرة السعودية جاء للاستفادة من خبراء ومختصين لدعم هذه المرحله لرصد التحديات وتمكين الأسرة ويسلط الضوء على التنمية المستدامة للاسرة وفق رؤية 2030 كون الأسرة الحاضن الأول للهوية الثقافية وتنمية رأس المال البشري.