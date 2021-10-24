"إنفاذ" يشرف على تصفية 57 عقارًا مساحاتها تتجاوز 190 ألف متر مربع

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 5 مزادات علنية تقام على عدة عقارات في عدة مناطق من 24 وحتى 26 أكتوبر.

وتستعرض المزادات 57 فرصة استثمارية عقارية بمساحة 190 ألف متر مربع تبدأ بـ "مزاد سنابل طيبة" في المدينة المنورة المقام على 10 فرص عقارية تتمثل في أراض زراعية وسكنية وعمائر وبيوت سكنية و "مزاد نخبة الرياض" المقام على 16 فرصة عقارية تتمثل في عدة أراض سكنية وتجارية و7 فلل وعمارة وشقة سكنية ومزاد "العنوان الثاني" المقام على 14 فرصة عقارية تتمثل في عدة أراض وعمائر تجارية وسكنية وورش صناعية في الرياض ومزاد بريدة المقام على 9 فرص استثمارية تتمثل في عدة أراض سكنية وعمارة واستراحة ومزاد "العبدلية" المقام على 8 فرص استثمارية تتمثل في أراض سكنية في البدائع.

ويعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها عن طريق طرحها عبر المنصة بكل شفافية وتنافسية بما يسهم بالحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع بها.