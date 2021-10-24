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أسواق الأسهم- السعودية

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 11848 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 11848 نقطة

الاقتصادية من الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، منخفضا 91 نقطة ليقفل عند مستوى 11848نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة  221 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

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