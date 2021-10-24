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أخبار اقتصادية- محلية

لتحسين الاستثمار في القطاع البلدي .. إطلاق الإصدار الرابع من بوابة "فرص"

لتحسين الاستثمار في القطاع البلدي .. إطلاق الإصدار الرابع من بوابة "فرص"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إطلاق الإصدار الرابع من بوابة الاستثمار البلدي "فرص" لتقدم من خلالها إجراءات مؤتمتة للمستثمر وتوفر جميع المعلومات عن الفرص الاستثمارية لدى الأمانات سعيا لتحسين مسيرة الاستثمار في القطاع البلدي.

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