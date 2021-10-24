34 ألف وحدة عقارية مفرزة في المملكة منذ بداية 2021 .. ارتفعت 40 %

سجل برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعا ملحوظا في المساحات المفروزة بنسبة تجاوزت 40% حتى الربع الثالث من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بزيادة 11.3 مليون م2 في أعداد الأمتار المفروزة للوحدات العقارية.

وأوضح البرنامج أن أعداد الوحدات العقارية التي فرزت بلغ 34 ألف وحدة ضمن خدمة فرز العقارات والمجمعات الواقعة ضمن مساحة جغرافية محددة بحيث يكون لكل وحدة صك ملكية مستقل وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل العمائر والفلل والأبراج والمجمعات السكنية أو التجارية بهدف تعزيز تنظيم السوق العقاري السكني ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030).

ويستهدف "فرز الوحدات العقارية" تحديد المعلومات كافة عن الوحدة ونصابها من الأرض ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق المستفيدين كافة ضمن المشاريع العقارية المشتركة وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.

وكان البرنامج أطلق منتصف 2021 "الخدمة المميزة" لتقليص مدة إنجاز طلبات الفرز وتمكين استكمالها خلال مدة زمنية قياسية وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبل المكاتب الهندسية إلى 70% ورفع جودة البيانات المرفوعة من المكاتب الهندسية ويستفيد من هذه الخدمة المستثمرون من ملاك العقارات والمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية لفرز الوحدات العقارية بصكوك مستقلة لبيعها أو استثمارها.

يذكر أن "فرز الوحدات العقارية" إحدى مبادرات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030) ويفرز عن طريقه أو يعاد فرز المباني والمجمعات العقارية (السكنية والتجارية) إلى وحدات عدة لتحدد المعلومات العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام بشفافية ووضوح. وتقدم الخدمة للمستفيدين (المالك والمطور) بعد التدقيق والموافقة على الطلب وترسل محاضر الفرز لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.