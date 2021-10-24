عمومية "الأصيل" توافق على زيادة رأسمال الشركة إلى 400 مليون ريال بنسبة 33%

أعلنت شركة ثوب الأصيل موافقة الجمعية العامة الغير العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال الشركة من 300 مليون إلى 400 مليون ريال بنسبة 33% ليرتفع عدد أسهم الشركة من 30 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم حيث أن القيمة الأسمية للشركة للسهم الواحد هي 10 ريال، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 57.087.518 من بند الأرباح المبقاة وتحويل مبلغ 42.912.185 من بند الاحتياطات الأخرى وتهدف الشركة بالزيادة تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها والمحافظة على الملاءة المالية.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وفي حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.