"أسلاك" توقع مذكرة تفاهم مع "ثمار" للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكيتها

أعلنت شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توقيع مذكرة تفاهم "غير ملزمة" مع شركة ثمار للتغذية و الإعاشة بتاريخ 1443-03-15 الموافق 2021-10-21 للاستحواذ المحتمل على حصة فى ملكية "ثمار" وذلك عند التوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وتهدف هذه المذكرة لتحديد التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المعتمدة من الطرفين، ولتفاهم الطرفين على تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من التقييم وأعمال الفحص النافي للجهالة.

يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوما، وأشارت "أسلاك" إنه سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي.