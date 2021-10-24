ارتفاع أرباح "الراجحي" إلى 3.79 مليار ريال في الربع الثالث من 2021

أعلن مصرف الراجحي تحقيق 3.79 مليار ريال صافي ربح في الربع الثالث من 2021 بارتفاع 42.7 في المائة عن نفس الربع من 2020.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 27.7% بسبب ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية والدخل من العمليات الأخرى، وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.3% نتيجة ارتفاع مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.