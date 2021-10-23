ميدغلف تُطلق نشرة إصدار زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، الرائدة في تقديم خدمات التأمين المتكاملة في المملكة العربية السعودية، نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأسمال الشركة الذي يبلغ حالياً سبعمائة مليون (700,000,000) ريال سعودي بنسبة 50% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتسعى الشركة لزيادة رأسمالها من خلال طرح (35,000,000) مليون سهم عادي بسعر طرح يبلغ اثنا عشر (12) ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وبقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة 50% ليبلغ رأس مال الشركة (1,050,000,000) مليار وخمسين مليون ريال سعودي.

وتعتزم ميدغلف استخدام متحصلات الطرح في دعم جهود التوسع الإستراتيجي في الأنشطة الرئيسية للشركة في عموم المملكة العربية السعودية، ورفع غطاء الملاءة المالية وفاء بالمتطلبات النظامية للبنك المركزي السعودي، فضلاً عن استثمار جزء من متحصلات الطرح في تعزيز كفاءة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المملوكة للشركة بهدف تعظيم الإيرادات وترقية مستوى الخدمة المقدمة للعملاء في عموم المملكة.

وقد عيّنت الشركة شركة الأهلي المالية مستشاراً مالياً للطرح ومديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية.

وتعد شركة ميدغلف أحد الشركات الرائدة في قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية، وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات التأمينية عبر ثلاث قطاعات رئيسية هي التأمين الصحي وتأمين المركبات والتأمين العام. واستحوذ قطاع التأمين الصحي على نصيب الأسد من إجمالي أقساط التأمين لدى الشركة بحصة قدرها 72% كما في 31 ديسمبر 2020م؛ تلاه قطاع تأمين المركبات بنسبة 17% وقطاع التأمين العام بنسبة 11% من إجمالي أقساط التأمين.