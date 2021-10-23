العنف يسرع انحدار لبنان لتكون دولة فاشلة

لم يكن القتال في شوارع بيروت الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية في العاصمة اللبنانية منذ أكثر من عقد فحسب، بل إنه جزء من معركة يخوضها حزب الله، القوة السياسية العسكرية المدعومة من إيران، وحلفاؤها لضمان أن التحقيق القضائي في انفجار آب (أغسطس) 2020 في بيروت لن يسفر عن أي شيء. إذا حققوا مبتغاهم وأطفأوا آخر بصيص لسيادة القانون، فسيكون لبنان في طريقه لأن يصبح محمية إيرانية على البحر الأبيض المتوسط.

وتذكر التوترات بالمحكمة الدولية التي حققت في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005. في الصيف الماضي، بعد 15 عاما من الجريمة وتكاليف تقدر بمليار دولار، أدانت تلك المحكمة عضوا من حزب الله غيابيا، لكنها تركت ثقافة الإفلات من العقاب قائمة منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. ولقي عديد ممن لديهم معرفة بمؤامرة الحريري أهدافا عنيفة. وتعتزم الجماعات شبه العسكرية الطائفية وشبكتها من الداعمين منع التحقيق الأخير أيضا.

إن حزب الله، وهو دولة فوق الدولة، مصمم على عدم تحمل اللوم عن كارثة العام الماضي، وهي واحدة من أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ. من المؤكد أن كل صاحب نفوذ طائفي في لبنان يتجاهل المسؤولية عن تخزين مخزون من نترات الأمونيوم القابلة للاحتراق في الميناء. مع ذلك، حاول مقاتلو حزب الله على الفور إغلاق موقع الانفجار، وهو مستودع كان الوصول إليه مقيدا.

يؤدي الصراع حول التحقيق في الموانئ إلى تسريع انهيار دولة تتجه بالفعل لتكون دولة فاشلة. أخذت هذه العملية منعطفا ينذر بالسوء مع مقتل الحريري، رئيس الوزراء السني الذي أعاد بناء لبنان ما بعد الحرب. أزال موته حاجزا في طريق إيران ووكلائها في العراق وسورية ولبنان.

واشتكى حسن نصر الله، زعيم حزب الله، الأسبوع الماضي من أن طارق بيطار، القاضي الذي يحقق في انفجار الميناء، كان متحيزا وسيتعين عليه الرحيل، تماما كما تمت الإطاحة بسلفه، فادي صوان، بعد ضغوط سياسية. حاول كلاهما استدعاء واعتقال سياسيين بارزين ومسؤولين أمنيين في قضيتين، وكثير منهم مرتبط بحزب الله. ثم قام حزب الله وحركة أمل، وهي ميليشيا تحولت إلى حزب بقيادة نبيه بري، رئيس مجلس النواب، باستعراض للقوة خارج قصر العدل.

يقع هذا داخل منطقة عين الرمانة المسيحية، ولكن على حدود منطقة ذات أغلبية لأنصار حزب الله وحركة أمل، على طول جبهة حرب أهلية قديمة. يقول قادة من حزب الله وحركة أمل، إن قناصة من القوات اللبنانية - وهي ميليشيا مارونية مسيحية من الحرب الأهلية، أصبحت الآن حزبا معارضا - أطلقوا النار، ما أسفر عن مقتل سبعة. لا تزال الصورة غير واضحة لكن الشهود يقولون إن نشطاء حزب الله وحركة أمل اقتحموا الشوارع الجانبية المسيحية وهم يهتفون بشعارات طائفية، يرددونها عند إعلان السيطرة على مناطق جديدة وتخريب السيارات والمحلات التجارية. ظهر مقاتلون حزب الله وحركة أمل ببنادق هجومية وقذائف صاروخية.

كانت آخر مرة كان هناك قتال بهذا السوء في 2008، عندما سيطر حزب الله على المناطق السنية في غرب بيروت، وبعد ذلك سحبت الحكومة مرسوما بالاستيلاء على شبكة الاتصالات المخصصة للحركة. وأدت محاولات حزب الله للتعدي على الأراضي السنية في خلدة جنوب بيروت إلى اشتباكات هذا العام والماضي، وهجمات على حفل زفاف وجنازة لحزب الله. في غضون ذلك، أدى انفجار المرفأ، الذي دمر قلب المسيحيين في بيروت، إلى قطع صبر عديد من المسيحيين وشجع قادتهم على التنافس على المناصب قبل الانتخابات العام المقبل.

منذ 2016، كان لحزب الله حليف مسيحي في الرئاسة، قائد الجيش السابق ميشال عون، ومنذ 2018 أغلبية برلمانية إلى جانب حركة أمل والتيار الوطني الحر، أكبر حزب مسيحي، بقيادة صهر الجنرال. جبران باسيل. مع تهيج المشاعر بعد كارثة الميناء، يحاول سمير جعجع، قائد القوات المسلحة اللبنانية، تقويض التيار الوطني الحر من خلال الاعتراض على زحف حلفاء عون في حزب الله.

نظرا إلى انهيار الاقتصاد والمجتمع في لبنان، فإن هذه المناورة تشبه إلى حد ما محاولة سيطرة على تفش عصيب. لكنها قد تعمل. وأيد عون القاضي بيطار بينما ندد باسيل الذي استهدفته العقوبات الأمريكية بجعجع وحزب القوات باعتبارهما مجرمين.

وفي خطاب ألقاه يوم الإثنين، ذكر نصر الله الجميع بقوة قواته. وهو يدعي أن عددهم 100 ألف مقاتل - أكبر من الجيش اللبناني. وسواء كان هذا تفاخرا أم لا، فقد نزفت دماءهم لمدة عقود من القتال. الأمر الذي يجعل الأبدان تقشعر هو تحذيره الضمني من أن المسيحيين قد يخاطرون ببقائهم على قيد الحياة. وقال نصر الله إن "الخطر الأكبر على الوجود المسيحي في لبنان هو حزب القوات اللبنانية ورئيسه".

بعد الهجرة الجماعية على مدى العقدين الماضيين للمسيحيين من العراق وسورية، ينبغي عدم الاستخفاف بهذا التصريح.