باكستان: إعطاء 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعطت باكستان مئة مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، منذ بدء حملتها للتطعيم، في فبراير الماضي، مما يمثل منعطفا مهما، وسط مؤشرات على تباطؤ الموجة الرابعة من الفيروس في البلاد.

وأعطت الدولة الواقعة بجنوب آسيا، مئة مليون جرعة، في ثمانية أشهر، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة اليوم السبت. وتم تطعيم أكثر من 37 مليون شخص في البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 220 مليون، بشكل كامل.

وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء للخدمات الصحية، فيصل سلطان "أريد أن أشكر كل من جعل ذلك ممكنا.. لكن لدينا الكثيرين لتطعيمهم".

وحددت الحكومة الهدف لتطعيم 80 مليون شخص، بحلول نهاية، هذا العام.

وزادت وتيرة حملة التطعيم، بعد أن فرضت السلطات قيودا صارمة، حيث منعت الأشخاص غير المطعمين من الرحلات المحلية والقطارات ومراكز التسوق والمطاعم.

وبدأت موجة رابعة في يوليو الماضي، لكن الاتجاه التنازلي المستمر، جعل معدل الإيجابية للإصابات بين، الاختبارات، التي أجريت في البلاد، 1.4%، بحسب "الألمانية".

وسجلت البلاد 552 حالة إصابة جديدة و15 حالة وفاة ذات صلة، في اليوم السابق.

وسجلت باكستان حتى الآن مليونا و267 ألفا و945 حالة إصابة و28 ألفا و359 حالة وفاة.