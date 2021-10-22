كأس دوري الأبطال .. «طبق الأصل»

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه لن يحتسب أهداف اللاعبين المسجلة في الأدوار الإقصائية والتصفيات التي تسبق دور المجموعات من دوري أبطال آسيا خلال تحديده هداف النسخة عام 2021، حيث أكد أنها لن تؤخذ بعين الاعتبار.وتأهل الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي للمباراة النهائية في الرياض يوم الـ23 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عقب إقصاء الأول النصر بنتيجة 2 /1، وتجاوز الثاني مواطنه أولسان هيونداي بضربات الترجيح 5/ 4 عقب نهاية الشوطين الأصليين والإضافيين 1/1.وكشف الاتحاد الآسيوي أنه سيقدم في المباراة النهائية بجانب كأس البطولة 50 ميدالية ذهبية للمتوج باللقب، و50 ميدالية فضية للفريق الوصيف، جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، أفضل لاعب في البطولة، هداف البطولة، وجائزة اللعب النظيف.وجدد الاتحاد الآسيوي تأكيده على أن الكأس الأصلية سيتم تسليمها للفريق البطل خلال مراسم التتويج فقط، على أن تسلم لمندوب الاتحاد الآسيوي مباشرة ويحصل الفريق البطل على كأس نسخة طبق الأصل تكون ملكة شخصيا.ولعب في البطولة 134 مباراة، سجل فيها 377 هدفا، من بينها 32 هدفا من ركلة جزاء، وخرجت 90 مباراة بشباك نظيفة.ويتصدر البرازيلي جوستافو هينريك سوزا مهاجم أولسان هيونداي والكيني مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطري هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف، فيما ستكون الفرصة متاحة للفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال لخطف اللقب للمرة الثانية في تاريخه في حال نجح في تسجيل ثلاثة أهداف، حيث يملك حاليا ستة أهداف.