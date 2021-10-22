نمو غير متوقع للاقتصاد البريطاني .. معدلات كافية لإقناع "المركزي" برفع الفائدة

تحسن معدل نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بحسب دراسة اقتصادية نشرت أمس.

وذكرت مؤسسة "إي.إتش.إس ماركت" للدراسات الاقتصادية، أن مؤشرها لناتج الاقتصاد الكلي ارتفع إلى 56.8 نقطة الشهر الجاري، في أعلى ارتفاع له منذ تموز (يوليو) الماضي.

وفاقت هذه القراءة توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبيرج للأنباء آراءهم وكانوا يتوقعون أن يسجل المؤشر 54 نقطة.

وجاءت هذه القراءة، التي تتعارض مع بيانات سابقة بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي في بريطانيا، مدفوعة بأداء قطاع الخدمات في البلاد.

وسجلت الشركات البريطانية زيادة في معدلات إنفاق المستهلكين والأعمال على حد سواء، كما ارتفعت معدلات التوظيف.

وربما يكون ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل مع زيادة معدلات النمو كافيا لإقناع صناع السياسات في بنك إنجلترا "البنك المركزي" لرفع أسعار الفائدة يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

إلى ذلك، كشفت بيانات رسمية أمس، أن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت 0.2 في المائة، في أيلول (سبتمبر)، ما يضيف إلى مؤشرات على ضعف التعافي من جائحة كوفيد - 19 ويخالف توقعات خبراء في استطلاع أجرته "رويترز" بزيادتها 0.5 في المائة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مبيعات التجزئة لا تزال أعلى بـ4.2 في المائة عن شباط (فبراير) 2020 قبل فرض الإغلاق العام في بريطانيا، لكنها الآن أقل 1.3 في المائة على أساس سنوي، كما أنها أقل من توقعات الاستطلاع أن تسجل انخفاضا بـ0.4 في المائة فحسب.

وزادت مبيعات التجزئة البريطانية بقوة في النصف الأول من العام مع تخفيف قيود الإغلاق على المتاجر أولا، لكنها تراجعت في الشهور الخمسة الماضية لأسباب منها زيادة إنفاق الناس على التواصل الاجتماعي بعد تخفيف قيود الإغلاق في المقاهي والمطاعم.

وأدت أزمات سلاسل الإمداد إلى خلو بعض الأرفف في متاجر السوبر ماركت، ونفدت إمدادات الوقود في كثير من المحطات في نهاية أيلول (سبتمبر) ومطلع تشرين الأول (أكتوبر) بعد اضطراب شحنات الناقلات، الأمر الذي أدى إلى توقف صفوف من السيارات أمام المحطات.

وتجاوزت مبيعات الوقود في أيلول (سبتمبر) مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني. وباستثناء الوقود انخفضت مبيعات التجزئة في أيلول (سبتمبر) بـأكثر من المتوقع بلغت 0.6 في المائة.

وبالنسبة للربع الثالث بأكمله تراجعت مبيعات التجزئة 3.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار (مارس) عندما كانت معظم قطاعات الاقتصاد خاضعة لحالة إغلاق عام.

وسجل الاقتصاد البريطاني ثاني أكبر عجز في الموازنة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك منذ بدء جمع البيانات 1993، وفقا لمكتب الإحصاء البريطاني أمس الأول.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك العامة 21.4 مليار جنيه استرليني "30.1 مليار دولار" خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما يعد ثاني أكبر اقتراض يتم تسجيله في أيلول (سبتمبر) منذ بدء جمع البيانات الشهرية 1993.

وكان حجم الاقتراض أقل بواقع سبعة مليارات مقارنة بأيلول (سبتمبر) 2020، وفقا لـ"الألمانية". وبلغ إجمالي اقتراض القطاع العام للعام المالي حتى أيلول (سبتمبر) 2021 باستثناء البنوك 108.1 مليار جنيه استرليني.

وأظهرت البيانات صافي دين القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام 2.22 تريليون جنيه استرليني في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، أي نحو 95.5 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي، حيث تعد هذه النسبة الأعلى منذ أن تم تسجيل 98.3 في المائة في آذار (مارس) 1963.

وفي سياق الشأن البريطاني، أعلنت بريطانيا أنها أبرمت اتفاقا تجاريا لمرحلة ما بعد "بريكست" مع نيوزيلندا، وذلك، بعد أستراليا واليابان، ما يعزز علاقاتها التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وطموحاتها للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ.

وفي سياق منفصل، عززت الجائحة معدل طلب الأثرياء من أمريكا وبريطانيا على شراء هذه المنازل، وقد أجج عدد من الحوافز الضريبية، والانخفاض النسبي في الأسعار وإمكانية العمل عن بعد أججت، رغبتهم في شراء منازل بإيطاليا.

وقال بيل تومسون، المسؤول المعني بسوق العقارات الإيطالية لدى وكالة نايت فرانك للخدمات العقارية، "شهد الطلب تغيرا مثيرا". وسجلت المجموعة أعلى زيادة في الإقبال بين البريطانيين والأمريكيين في الآونة الأخيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس. وأضاف، "كشركة تجارية، سنحظى بأفضل عام لنا خلال عشرة أعوام".