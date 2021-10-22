رهان على المكسيك لتحقيق معجزة اقتصادية .. الدنمارك الجديدة في أمريكا اللاتينية

تعتبر المكسيك نموذجا للدول ذات الإمكانات الكبيرة والمشكلات الأكبر، فهي واحدة من الدول النفطية الكبرى، وتمتلك قطاعا زراعيا كبيرا، في المقابل، تعاني تدهورا في قطاع الطاقة نتيجة أعوام الاحتكار والقيود المفروضة على النشاط.

ورغم كل ذلك يرى تيلر كوين المحلل الأمريكي الأستاذ في جامعة جورج ماسون الأمريكية أن المكسيك قادرة على تحقيق معجزة اقتصادية لتصبح الدنمارك الجديدة في منطقة أمريكا اللاتينية.

وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، يقول كوين "أنا أراهن على المكسيك، كثيرون يرون المكسيك باعتبارها مكانا خطيرا، لكن الحقائق الأساسية وهي الأهم خاصة بالنسبة إلى المستثمرين والاقتصاديين، تقول إن المكسيك واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة من حيث متوسط دخل الفرد، كما أنها تتمتع بتنوع الثقافات وقربها الشديد من الولايات المتحدة".

ويضيف تيلر كوين "إنه إذا لم يكن حماسه كافيا لإثارة التفاؤل بشأن مستقبل المكسيك، فيمكن سماع رأي أغلب سكان أمريكا الوسطى الذين يقولون إن المكسيك أصبحت قريبة الشبه من الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بسيادة النمط التجاري المفرط". هذا الانتقاد نفسه دليل على التقدم الذي تشهده المكسيك، إذ إن المشكلات يمكن أن تصبح تحت السيطرة، فمع نمو ثروة المكسيك، ستزيد قدرة الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم على فرض سيطرتها على أراضيها.

ورغم أن الولايات المتحدة لا تستطيع التحكم في كثير مما يدور في المكسيك، فإن استمرار دعمها المالي للحكومة سيسهم في تحقيق الاستقرار.

ففي المكسيك حاليا توجد طبقة متوسطة تصوت في الانتخابات وتنتظر الحصول على مقابل الضرائب التي تدفعها.

في الوقت نفسه، هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن المكسيك الآن، أول هذه الأسباب هو توقف العولمة الاقتصادية بصورة ما، بل والانقلاب عليها في بعض المجالات.

ومع تراجع ثقة الأمريكيين في سلاسل الإمدادات القادمة من الصين، هناك فرصة ازدهار جيدة أمام الشركات المكسيكية التي ستحل محل الصينيين في السوق الأمريكية. كما أن المكسيك بشكل عام مصدر للعمالة الرخيصة في المصانع الأمريكية.

وإذا استمرت صعوبة الرحلات السياحية إلى آسيا وأوروبا، أو أصبحت غير مريحة، فسيزور الأمريكيون المكسيك بصورة أكبر، ويعودون إلى قضاء العطلات في مناطق عديدة في المكسيك غير إقليم كانكون، ومن المحتمل أن تستمر هذه العادات حتى بعد عودة السياحة إلى آسيا وأوروبا.

والمكسيك مثل أغلب دول أمريكا اللاتينية تشهد ازدهارا في الشركات الناشئة خاصة في مجالي التجارة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وقد تصبح مكسيكو سيتي عاصمة التكنولوجيا لأمريكا اللاتينية.

وسيحل هذا واحدة من المشكلات الاقتصادية في المكسيك، وهي أن الشركات الصغيرة تقرر البقاء صغيرة لتجنب الضرائب والقيود التنظيمية. وعلى العكس من ذلك، فإن شركات التكنولوجيا الناشئة الناجحة، تستطيع النمو بسهولة أكبر مع مواجهة قيود أقل من تلك التي تواجه الشركات الصناعية.

وهناك سبب آخر يدعو إلى التفاؤل بمستقبل المكسيك، فالبيانات الأخيرة تشير إلى أن المهاجرين من أصل لاتيني في الولايات المتحدة يندمجون بسهولة أكبر في المجتمع الأمريكي. وكثير منهم لديهم تراث مكسيكي، وقد يصبحون مصدرا للاستثمارات والتعاون مع المكسيك.

كما أنهم يمثلون تذكرة بأن الازدهار والنجاح في الولايات المتحدة لا يقتصر على ذوي الأصل الأوروبي.

ويقول كوين "إنه يزور المكسيك منذ 40 عاما تقريبا، وفي كل مرة يرى الأمور تتحسن، والازدهار يبدو واسع النطاق، وهو ما يقلل التباينات العرقية والطبقية في البلاد". وعلى خلاف كثير من دول العالم لا تواجه المكسيك مخاطر تتعلق بالأمن القومي. وتلك الميزة تضفي عليها أهمية متزايدة، إذ يتعين على الدول المنافسة للمكسيك التعامل مع مشكلات من جانب الصين، أو روسيا أو غيرهما من المصادر.

والحقيقة هي أن كثيرا من الدول الأكثر نجاحا في العالم مثل الدنمارك لم تحقق طفرات كبيرة في النمو كما فعلت الصين. وبدلا من ذلك نجحت تلك الدول في تحقيق وتيرة نمو ثابتة مع بعض التراجعات الكبيرة القليلة.

والمكسيك، بصلاتها القوية مع الولايات المتحدة، في وضع جيد لتحقيق هذا النوع من النمو المطرد خلال العقود المقبلة. وعلى عكس الثمانينيات، يدير البنك المركزي المكسيكي تكنوقراط متعلمون. حتى أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أضرت بالاقتصاد المكسيكي بشدة، ظل التصنيف الائتماني للمكسيك في الحدود المقبولة.

"المكسيك هي الدنمارك المقبلة" عبارة قد تبدو غريبة ورغم أنها غير قابلة للتصديق، فهي عبارة قد تتحول إلى حقيقة في نهاية المطاف.