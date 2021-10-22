مواجهات عالمية تشعل نزالات "WWE كراون جول" في موسم الرياض

استضاف "محمد أرينا" في منطقة بوليفارد رياض سيتي، أمس الخميس، أوّل النزالات العالمية لنجوم "WWE كراون جول" التي تمثل جزءًا من فعاليات موسم الرياض 2021، وسط حضور جماهيري كبير ملأ جميع الأماكن التي تتسع لنحو 22 ألف شخص.

وقبل دخول نجوم WWE إلى النزال، عرضت شاشة عملاقة معلوماتهم، ومقتطفات من الفعالية التي شاركوا فيها صباحًا تحت شعار "لا تكن متنمرًا.. كن نجمًا".

وفي النزال الرئيسي لعرض "WWE كراون جول"، تغلب رومان رينز على بروك ليسنر، ليحافظ على لقب اليونيفرسال، فيما تمكن فريق "ذا أوسوس" من التغلب على منافسيه من فريق "هورت بيزنيس" شيلتون بينجامين وسيدريك ألكسندر، والمحافظة على لقب "سماكداون تاج تيم" في العرض التمهيدي قبل انطلاق "WWE كراون جول".

وتغلب نجم النزالات السعودي منصور الشهيل على مصطفى علي، بمشاركة بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وجذبت هذه النزالات أنظار العالم إلى موسم الرياض، وانعكست على الحضور الذي شكل مزيجًا مجتمعيًا متنوعًا، إضافة إلى الضيوف الذين فضلوا تقديم أنفسهم إلى الجمهور بدخول الفعالية على الهجن العربية، وسط ترحيب كبير ولافت من الزوار، الأمر الذي جمع ثقافة المملكة وموروثها التقليدي بنجوم العالم، في فعالية ترفيهية عالمية أقيمت على أرض المملكة.