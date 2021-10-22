محكمة استئناف أمريكية ترفض إلغاء إدانة بنك خلق التركي بمساعدة إيران

رفضت محكمة استئناف أمريكية اليوم طلب بنك خلق التركي المملوك للدولة بإلغاء إدانته بتهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.

وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية إنه حتى إذا كان قانون الحصانات السيادية الأجنبية قد حصن بنك خلق فإن التهمة ضده يوجبها استثناء النشاط التجاري.

وبحسب (رويترز) اتهم المدعون بنك خلق بتحويل عائد نفطي إلى ذهب ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية وتوثيق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويلات عوائد نفطية.

وقالوا أيضا إن بنك خلق ساعد إيران سرا في تحويل 20 مليار دولار من التمويلات المقيدة من بينها مليار دولار على الأقل تم تحويلها عبر النظام المالي الأمريكي.