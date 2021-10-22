المركزي الروسي يقرر رفع سعر الفائدة.. والروبل يصعد أمام الدولار

قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم، رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

ووفقا لبيان صدر عن المركزي الروسي، تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.75 % إلى 7.5 % سنويا. وتأتي هذه الخطوة لمواجهة مخاطر التضخم.

وقال البنك المركزي في بيان: "التضخم ينمو بشكل أعلى بكثير من توقعاته".

وأشار المركزي إلى أن معدلات التضخم السنوي في روسيا ارتفعت بحلول 18 أكتوبر الجاري إلى 7.8%. ويتوقع المركزي الروسي أن يكون متوسط التضخم خلال

العام الجاري في 7.9% - 7.4%.

وألمح البنك المركزي إلى إمكانية رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في الاجتماعات القادمة، وقال: "إذا تطور الوضع وفقا لتوقعات السيناريو الأساسي، فإن بنك روسيا (المركزي الروسي) يقر بإمكانية حدوث زيادات أخرى في سعر الفائدة في الاجتماعات المقبلة".

وفي سوق العملات، سجلت العملة الروسية قراءة دون مستوى 70 روبل للدولار، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو2020، وأظهرت التعاملات أن سعر صرف الدولار

وصل إلى 69.95 روبل، فيما انخفض اليورو إلى دون مستوى 82 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 22 يوليو 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.