البرازيل: انخفاض العملة بنسبة 1.1%.. وتراجع البورصة إلى أكثر من 6% خلال أسبوع

تراجعت الأسواق في البرازيل أمس بعد الكشف عن خطة الإنفاق الخاصة بالرئيس بولسونارو، كما انخفضت العملة البرازيلية بنسبة 1.1% لتصل إلى أقل مستوياتها أمام الدولار منذ أبريل الماضي، وتراجعت البورصة بنسبة 2.8%، ليستمر نزيف خسائر البورصة إلى أكثر من 6% هذا الأسبوع.

وقرر وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديز البقاء في منصبه، رغم خسارة أربعة من كبار أعضاء فريقه بسبب خلافات بشأن خطط الإنفاق الحكومي، بحسب بلومبرج.

وعقد جويديز اجتماعا مع باقي أعضاء فريقه، في ساعة متأخرة مساء أمس، بعد سلسلة الاستقالات الجماعية التي اعقبت قرار رئيس البلاد، جاير بولسونارو، تجاوز سقف الإنفاق في البرازيل لتمويل برنامج اجتماعي جديد قبل الانتخابات المزمعة العام المقبل.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الوزير قال إنه سوف يبقى في منصبه لأنه يخشى أن يؤدي رحيله إلى تفاقم الوضع.