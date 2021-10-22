بسبب النقص الحاد في الغاز.. مولدوفا تعتزم إعلان حالة الطوارئ

تعتزم مولدوفا إعلان حالة الطوارئ جراء النقص الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي وتعثر المفاوضات مع شركة جازبروم الروسية، وهي المورد الرئيسي للغاز إلى البلاد.

وتقع الجمهورية السوفيتية السابقة بين رومانيا وأوكرانيا ويقطنها زهاء 2.6 مليون نسمة.

وانتهى عقد شراء الغاز بين مولدوفا وروسيا بنهاية سبتمبر الماضي. ووافقت جازبروم على تمديده حتى نهاية أكتوبر الجاري. ولكن المفاوضات بين الجانبين لم تحرز تقدما كبيرا حتى الآن.

ونقلت بلومبرج عن رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا قولها: "سوف نطلب من البرلمان والحكومة إعلان حالة الطوارئ"، مضيفة أن الوقود المتوافر حاليا لا يكفي للتغلب على الوضع الراهن في قطاع الطاقة.

ولم تحدد جافريليتسا المصادر البديلة المحتملة التي قد يتم اللجوء إليها للحصول على الغاز الطبيعي، ولكنها أوضحت أن اعلان الطوارئ سوف يسمح للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة من الميزانية لشراء الكميات اللازمة من السوق.

