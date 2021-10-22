ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بعد الأنباء الخاصة بإيفرجراند

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم على خلفية ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والأرباح القوية من شركة لوريال الفرنسية وارتفاع كبير في المعنويات جراء دفعة مفاجئة للفائدة من مجموعة إيفرجراند الصينية المثقلة بالديون.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.5% في أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع ومسجلا مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي بارتفاع 0.5%.

وأدت الأخبار التي أفادت بأن شركة التطوير العقاري الصينية قد دفعت سندات لتجنب التخلف عن السداد إلى رفع المعنويات عالميا. وهزت المخاوف من تخلف محتمل عن السداد الأسواق في الآونة الأخيرة.

وبحسب (رويترز) ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7% وتفوق على نظرائه الأوروبيين مستفيدا من ارتفاع أسهم شركة لوريال 5.1% بعد النتائج القوية لشركة مستحضرات التجميل.

وارتفعت أسهم شركة إيه إس إم إل الهولندية لصناعة معدات أشباه الموصلات وشركة البرمجيات الألمانية ساب 3.2% و1.2% على التوالي بعد التعثر في وقت سابق هذا الأسبوع عقب إعلان نتائجهما. وارتفع قطاع التكنولوجيا 1.5%.

