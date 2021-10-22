تحور جديد لـ «دلتا» أشد عدوى يرفع الإصابات في روسيا

قالت منظمة الصحة العالمية "إنها تراقب تحورا جديدة لسلالة دلتا من فيروس كورونا".وأوضحت المنظمة أمس أن الفيروس المسمى "إيه واي 4 . 2" لديه تحوران آخران.وكان الخبراء قد تحدثوا أخيرا عن تفش طفيف للسلالة في بريطانيا.وأكد كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك الحكومية الروسية، أن بلاده سجلت "حالات فردية" للإصابة بنوع من سلالة دلتا من فيروس كورونا يعتقد أنه أشد عدوى.وأضاف الباحث كاميل خافيزوف أن "السلالة الفرعية "إيه.واي.2.4" قد تكون معدية أكثر من "دلتا" الأصلية بنسبة 10 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة إلى مستويات قياسية يومية في روسيا، ويمكن أن تحل محلها في النهاية".وأضاف "اللقاحات فعالة بما فيه الكفاية، في مقاومة هذا النوع من الفيروس، الذي لا يعد مختلفا بدرجة كبيرة تؤدي إلى تغيير القدرة كثيرا على الارتباط بالأجسام المضادة".وقال تقرير لوكالة الأمن الصحي البريطانية نشر في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري إن "إنجلترا تشهد أيضا موجة متزايدة من السلالة الفرعية "إيه.واي.2.4"، وقد شكلت بالفعل نحو 6 في المائة من جميع الإصابات التي ظهرت في الأسبوع الذي بدأ في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي".بدوره، أشار ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد أن هذا النوع يشكل خطرا أكبر من "دلتا".وقال نيكولاي كريوتشكوف عالم المناعة الروسي "إن "دلتا" وتوابعها ستظل مهيمنة، وقد تتأقلم في المستقبل مع اللقاحات خاصة عندما تكون معدلات التطعيم أقل أو أعلى بقليل من 50 في المائة"، مضيفا "لكن يبدو لي أنه لن تحدث قفزة كبيرة، لأن فيروس كورونا، مثل أي كائن حي، له حدود للتطور، وقد حدثت قفزة في التطور بالفعل".وأعلن رئيس بلدية موسكو أمس أشد إجراءات إغلاق صرامة منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي، وذلك بعد يوم واحد من موافقة الرئيس فلاديمير بوتين على اقتراح حكومي بإغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية تشرين الثاني (نوفمبر).وقطعت الهند، أمس، مرحلة بارزة بإعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد - 19، ما زاد من الآمال بشأن إتاحتها قريبا لإمداداتها من اللقاح للدول الفقيرة، في إطار برنامج "كوفاكس".وقالت ياسمين علي حق ممثلة منظمة اليونيسيف في الهند، في بيان صحافي "إنه إنجاز هائل، بالنظر إلى التعقيد اللوجستي المتعلق بإدارة إعطاء مليار جرعة خلال أقل من عام، في دولة شاسعة ومتنوعة مثل الهند".وأضافت "نتطلع بشكل خاص إلى سماع تفاصيل بشأن الجدول الزمني المتوقع، وأحجام الإمدادات التي ستوفرها حكومة الهند لمرفق "كوفاكس".وكانت الهند، وهي واحدة من أكبر الدول المصنعة للقاحات في العالم، أعلنت أخيرا أنها ستستأنف تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي كان قد تم وقفه في وقت سابق من العام.وكانت عملية التطعيمات بدأت في البلاد في كانون الثاني (يناير) الماضي، وشهدت صعودا وهبوطا في معدلاتها.وقد حصل نحو 75 في المائة من السكان البالغين في البلاد البالغ عددهم 944 مليونا، على جرعة واحدة من اللقاح، بينما حصل نحو 30 في المائة على الجرعتين، بحسب بيانات وزارة الصحة.يذكر أن "كوفاكس" هي آلية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة. من جانبهم، أقر المسؤولون في وزارة الصحة بأن الفجوة بين الأعداد التي حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح وتلك التي حصلت على الجرعة الثانية، تعد مصدرا للقلق.ولم يقدم المسؤولون أرقاما في إيجاز صدر عنهم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكنهم قالوا "إن عددا كبيرا من المستفيدين المؤهلين للحصول على اللقاح، لم يحصلوا على الجرعة الثانية".وذكرت قناة "نيودلهي تي في" الإخبارية أن ما يقدر بنحو 2.5 مليون شخص ممن حصلوا على الجرعة الأولى في ولاية تيلانجانا فقط خلال شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، لم يحضروا في المهلة المقررة لحصولهم على الجرعة الثانية.وبدأت لاتفيا أمس، إغلاقا لمدة شهر مع وصول عدد حالات فيروس كورونا المستجد إلى ذروته على الإطلاق، وذلك على خلفية عدم الاهتمام الشعبي الواسع النطاق بالتطعيم ضد الفيروس.وأعلنت هيئة الصحة في ريجا، 2935 اختبارا إيجابيا أجريت أمس، وهذا يعني أنه تم تسجيل نحو 1463 إصابة جديدة لكل مائة ألف نسمة في الـ14 يوما الماضية، وهو رقم قياسي آخر. ويعزو المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حاليا أعلى معدلات الإصابة في أوروبا إلى لاتفيا.ونظرا إلى ارتفاع عدد الإصابات بشكل حاد، قررت الحكومة في ريجا إعلان حالة الطوارئ، وفرضت على البلاد إغلاقا جديدا مع قيود شاملة وحظر تجوال ليلا حتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.