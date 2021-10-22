«الصحة»: انخفاض حالات كورونا الحرجة .. و98.4 % نسبة التعافي

دعت وزارة الصحة إلى استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للإسهام في الوقاية من المتحورات، حاثة على المسارعة بالتسجيل في تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على لقاح كورونا.وأعلنت "الصحة" تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي 54 حالة، فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 79 حالة تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات.وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548111 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 537149 حالة، بنسبة شفاء بلغت 98.4 في المائة.وسجلت وزارة الصحة ثلاث حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8773 حالة.وأتاحت "الصحة" حجز موعد أخذ جرعة ثالثة "معززة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات العمرية من 18 عاما فأكثر، وذلك بعد مضي ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية.وأكدت وزارة الصحة، أن الجرعة الثالثة متوافرة لمن تخطى سن الـ18 عاما ومضى على أخذه للجرعة الثانية من اللقاح ستة أشهر. ونصحت "الفئات ذات الخطورة" بالمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية لتعزيز مناعتهم.