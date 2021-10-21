صيادون يعثرون على سمكة عملاقة في البحر المتوسط

عثر صيادون على سمكة عملاقة من فصيلة أسماك الشمس، أو سمكة مولا مولا، التي تعد من أثقل الأسماك العظمية وزنا، لكن السمكة الأخيرة التي عثر عليها، كانت أضخم بكثير من أي سمكة أخرى شوهدت على الإطلاق.وبحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك"، اكتشف صيادون في سبتة، سمكة عملاقة علقت بشباكهم، في أوائل شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، واستدعو على الفور إنريكي أوستال رئيس مختبر الأحياء البحرية في جامعة إشبيلية في سبتة، الذي قام بفحص السمكة ومعاينتها، بعد عزلها في حجرة مائية في البحر المتوسط.وبحسب مجلة "علم الحياة " العلمية، فإن السمكة الضخمة التي عثر عليها في المنطقة هي سمكة شمس المحيط هائلة الحجم لم يشاهد مثيلا لها، حيث وصل وزنها إلى نحو اثنين طن، أي نحو "4400 رطل".وقال إنريكي أوستال عالم الأحياء البحرية، "حاولنا وضع السمكة على مقياس ألف كيلوجرام "2200 رطل" لكنها كانت ثقيلة جدا. كان الميزان على وشك الانكسار".وقدر العلماء وزن السمكة بناء على محيطها وجمها وأبعادها، ومقارنتها بالأسماك المكتشفة سابقا. حيث أخرجت السمكة من المياه بوساطة رافعة ضخمة مثبتة على سطح سفينة، بهدف قياس الأبعاد والحجم، حيث بلغ طولها نحو 10.5 قدم "3.2 متر" وعرضها 9.5 قدم "2.9 متر"، وهو حجم ضخم جدا لم يشاهد سابقا.وبعد التقاط صور للسمكة وقياس حجمها وأخذ عينات من حمضها النووي، أطلق الطاقم الحيوان العملاق مرة أخرى في البحر، حيث اختفت في أعماق البحر المتوسط.