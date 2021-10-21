اكتشاف بعوض ناقل للفيروسات ينتشر في إيطاليا

أفاد تقرير علمي جديد أن نوعا غازيا من البعوض من شرق آسيا، ينتشر ببطء في جميع أنحاء إيطاليا ويمكن أن يكون بمنزلة ناقل للفيروسات.وزعم مقال في المجلة العلمية "طفيليات وناقلات" الأسبوع الماضي، أن لديه دليلا على أن البعوض المقلق، المعروف باسم Aedes koreicus، يتوسع باتجاه جنوب غرب إيطاليا منذ اكتشافه في الشمال في 2011.ووصف المقال البعوض بأنه "ناقل محتمل للديدان الخيطية والفيروسات"، وحذر من أنه "أبلغ أخيرا عن وجوده في عديد من مناطق أوروبا"، وأنه في إيطاليا، "ينتشر الآن باتجاه الجنوب الغربي من البلاد".ووجد الباحثون ستة آلاف يرقة بعوض في بيرجامو منطقة لومباردي الإيطالية اكتشفوا أن 50 منها تنتمي إلى الأنواع الغريبة بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".وجادل المقال بأن هذا الاكتشاف "يؤكد انتشار هذا النوع في شمال إيطاليا ويثير مخاوف بشأن دوره المحتمل كناقل للأمراض في منطقة جبال الألب".وخلص إلى أن هناك "حاجة ملحة لجهود منسقة" لرصد البعوض ومنعها من أن تصبح ناقلا لمسببات الأمراض.وعاشت بعوضات Aedes koreicus تقليديا في كوريا واليابان وأجزاء من الصين وروسيا، لكنها انتشرت منذ ذلك الحين إلى دول آسيوية وأوروبية أخرى، بما في ذلك كازاخستان وألمانيا وسويسرا.