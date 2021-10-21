دراسة: جرعة ثالثة من لقاح فايزر فعالة بنسبة 95.6%

أفادت دراسة أجراها مختبرا فايزر وبايونتيك ونشرت نتائجها أمس بأن جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لكوفيد -19 فاعلة 95،6 في المائة لمكافحة المرض المصحوب بأعراض.ووفق "الفرنسية"، جاء في بيان أن التجارب السريرية للجرعة الثالثة التي شملت "عشرة آلاف شخص تزيد أعمارهم على 16 عاما" أظهرت فاعلية 95،6 في المائة و"سلامة عالية".وقالت الشركتان، "إنها النتائج الأولى التي تظهر فعالية تجربة عشوائية على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد -19".وأجريت هذه الدراسة فيما كانت "المتحورة دلتا هي المتحورة المهيمنة" في تلك الفترة، وكان متوسط سن المشاركين في التجربة نحو 53 عاما.وقال ألبير بورلا رئيس شركة فايزر في بيان، "تبين هذه النتائج، مرة جديدة، فاعلية الجرعة الثالثة في جهودنا لحماية الناس من هذا المرض".وأضافت الشركتان أن هذه النتائج سترسل إلى الهيئات الناظمة "في أقرب وقت ممكن".وسمح عديد من الدول بإعطاء جرعات ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد -19 لتحفيز المناعة لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح التي تتراجع بعد أشهر بحسب بعض الدراسات.وأجازت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير في أيلول (سبتمبر) إعطاء من تلقوا لقاحا مضادا لكوفيد -19 جرعة ثالثة من لقاح مختلف عن ذاك الذي تلقوه في البداية، وتحديدا الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الذين تتخطى أعمارهم الـ65 عاما، وذلك تطبيقا لاستراتيجية "المزج والمطابقة" بين اللقاحات الثلاثة المسموح بها في البلاد.ووافقت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الوكالة الأوروبية للأدوية على مبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر بايونتيك المضاد لكوفيد -19 للاشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 عاما، تاركة للدول خيار اختيار الفئات السكانية المخولة أكثر من غيرها الاستفادة أولا من القرار.